Чоловік, який узяв у заручники людей в автобусі у Луцьку, двічі судимий - МВС

Чоловік, який взяв у заручники людей в автобусі в центрі Луцька, має дві судимості, розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в МВС України.

"Чоловік, який захопив людей у заручники, двічі судимий", - сказали в міністерстві.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, чоловік, котрий захопив у Луцьку автобус, є уродженцем Росії, 1975 року народження, раніше його притягували до кримінальної відповідальності за розбій.

"Уродженець РФ, 75 року народження, нині громадянин України, проживає в Луцьку", - сказав Шкіряк в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, цю особу раніше притягували до кримінальної відповідальності. "Був судимий і відбував покарання... за груповий розбій", - наголосив Шкіряк.

Водночас департамент карного розшуку Нацполіції України у Telegram-каналі інформує, що "терорист перебував на психіатричному лікуванні".

Крім цього, як пишуть українські ЗМІ з посиланням на жителів Луцька, зазначений чоловік є переселенцем.