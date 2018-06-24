На початку тижня в Україні буде прохолодно, невеликі дощі з грозами очікуються на заході країни

Найближчої доби, у понеділок, 25 червня, погоду України визначатиме прохолодне повітря атлантичного походження, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей без опадів, лише у західній частині країни місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північний із переходом на південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, у південних та східних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві – без опадів, температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура вдень 25 червня була зафіксована на позначці 34,1 градуса тепла в 1957 році, а найнижча – вночі на позначці 5,8 градуса вище нуля в 1908 році.

У вівторок, 26 червня, в західних областях України, як і раніше, очікуються невеликі дощі, місцями з грозами, на решті територій – без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура в західних областях вночі 6-11°, вдень 19-25°; у південних (крім Одеської), східних та Дніпропетровській областях вночі 14-20°, вдень 27-32°; на решті територій вночі 11-16°, вдень 24-29°.

В Києві 26 червня – без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

24 червня о 9.00 температура води в Чорному й Азовському морях була 21-26°; в Дніпрі в межах Києва 21°.