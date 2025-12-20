Інтерфакс-Україна
12:16 20.12.2025

Представники США та Росії зустрінуться у Флориді для продовження переговорів щодо України – ЗМІ

Американські переговорники мають намір зустрітися з російськими чиновниками у Флориді в суботу для проведення останніх переговорів, спрямованих на припинення війни Росії в Україні, повідомляє агентство Reuters у суботу.

"Посланець… Володимира Путіна Кирило Дмитрієв очолює російську делегацію, яка зустрінеться з магнатом нерухомості, а нині дипломатом Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Марко Рубіо, головний дипломат і радник з національної безпеки Трампа, заявив, що також може приєднатися до переговорів. Попередні зустрічі відбувалися в гольф-клубі Віткоффа в Маямі, на пляжі Галлендейл", - пише агентство.

На початку цього тижня американські, українські та європейські чиновники повідомили про прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва в рамках переговорів про припинення війни, але залишається незрозумілим, чи будуть ці умови прийнятними для Москви.

Російське джерело повідомило Reuters, що будь-які зустрічі між Дмитрієвим і українськими переговірниками були виключені.

Американські розвідники продовжують попереджати, що Путін має намір захопити всю Україну, повідомляють джерела, обізнані з розвідданими, що суперечить твердженням деяких американських чиновників про те, що Москва готова до миру.

Під час щорічної пресконференції в Москві Путін не пішов на жодні компроміси, наполягаючи, що умови Росії щодо закінчення війни не змінилися з червня 2024 року, коли він вимагав від України відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та повністю вивести свої війська з чотирьох українських регіонів, які Росія вважає своєю територією.

Київ заявляє, що не віддасть території, які московські війська не змогли захопити за майже чотири роки війни.

Головний переговірник України Рустем Умеров заявив, що в п’ятницю американська та європейська команди провели переговори і домовилися продовжувати спільні зусилля.

Раніше в п’ятницю Рубіо повідомив журналістам, що в переговорах про припинення війни досягнуто прогресу, але попереду ще довгий шлях.

"Зрештою, укласти угоду – це їхнє рішення. Ми не можемо змусити Україну укласти угоду. Ми не можемо змусити Росію укласти угоду. Вони самі повинні захотіти укласти угоду", – сказав Рубіо.

"Ми намагаємося з’ясувати, чи є якісь точки дотику, з якими вони можуть погодитися, і саме на це ми витратили багато часу та енергії і продовжуємо це робити. Можливо, це неможливо. Я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити цього місяця, до кінця року".

Теги: #переговори #флорида

