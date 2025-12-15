Інтерфакс-Україна
18:47 15.12.2025

Трамп задоволений результатами переговорів США з Україною – ЗМІ

На переговорах між Сполученими Штатами та Україною було досягнуто консенсусу з низки питань, переговори були дуже позитивними, повідомляє Sky News з посиланнями на обізнане джерело.

"Є ще деякі питання, які потрібно обговорити, додав чиновник, але президент США Дональд Трамп задоволений прогресом", - повідомляють на сайті мовника.

Чиновник заявив, що 90% питань між Росією та Україною вирішено, і що гарантії безпеки були основною темою переговорів. Дональд Трамп вважає, що він може змусити Росію погодитися на надання Україні гарантій, подібних до статті 5 Атлантичного договору.

Він додав, що після останніх переговорів відбулися зрушення у вирішенні питань між росіянами та українцями, а також відбулися більш глибокі дискусії щодо територій.

Чиновник заявив, що Росія буде відкрита до вступу України до Європейського Союзу, і що США вважають, що Росія прийме гарантії, передбачені угодою.

