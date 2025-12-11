Інтерфакс-Україна
Події
17:58 11.12.2025

Польща підтримує відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС — Кондратюк

2 хв читати
Польща підтримує відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС — Кондратюк

Польща виступає за відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Сьогодні ми знову підтвердили спільну позицію: жодних поступок російській агресії, спільна робота над зміцненням безпеки нашого регіону та підтримка євроінтеграційного шляху України. Важливо також, що саме Польща наступного року прийме щорічну конференцію з відновлення України (URC-2026), що відкриває нові можливості для довгострокових спільних проєктів", - сказала Кондратюк за результатами 14-й сесії Парламентської асамблеї (ПА) України та Республіки Польща у четвер у Львові.

За словами Кондратюк, ці положення зафіксовані у спільної декларації за результатами сесії ПА. Вона додала, що у декларації йдеться й про необхідність продовження пошукових та ексгумаційних робіт та боротьбі з дезінформацією, яку Росія поширює з метою посіяти недовіру між українцями та поляками.

Своєю чергою, віцемаршалок польського Сейму Моніка Веліховська заявила, що сесія ПА свідчить про солідарність, силу міжпарламентського партнерства та глибокі міжлюдські зв’язки між народами Україні та Польщі в цей особливо складний час.

"Польща була і залишатиметься поруч з Україною стільки скільки це необхідно. Майбутнє України в європейській родині. Ми високо цінуємо зусилля, які Україна докладає на шляху євроінтеграції попри щоденні загрози, біль і втрати. Крім звичайних видів озброєння, кремль застосовує засоби, покликані сіяти хаос, розпалювати ворожнечу, використовуючи широкий арсенал інструментів дезінформації. Ми маємо спільно боротися з поширенням шкідливого контенту", - зазначилаиВеліховська.

Згідно з пресрелізом, у декларації парламентарі України та Польщі підтвердили відданість принципу територіальної цілісності танепорушності кордонів України. Вони наголосили на необхідності створення Міжнародного компенсаційного механізму за рахунок заморожених російських активів та підтримали запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Парламентарі закликали Росію звільнити всіх цивільних заручників, обміняти військовополонених та повернути депортованих українських дітей. У декларації підкреслена незмінна підтримка Польщею України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Парламентська асамблея України та Польщі створена у 2003 році для розвитку міжпарламентської взаємодії, координації позицій і просування спільних стратегічних інтересів двох держав.

Теги: #польща #україна #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 11.12.2025
США до Різдва хочуть мати розуміння, де ми перебуваємо з угодою, – Зеленський

США до Різдва хочуть мати розуміння, де ми перебуваємо з угодою, – Зеленський

16:08 11.12.2025
Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

15:48 11.12.2025
Питання фінансування України на 2026-2027рр. та продовження терміну іммобілізації росактивів треба розглядати окремо – європейський дипломат

Питання фінансування України на 2026-2027рр. та продовження терміну іммобілізації росактивів треба розглядати окремо – європейський дипломат

15:31 11.12.2025
Усі переговорні матеріали щодо вступу України в ЄС будуть передані Раді ЄС наступного тижня – Садовий

Усі переговорні матеріали щодо вступу України в ЄС будуть передані Раді ЄС наступного тижня – Садовий

11:36 11.12.2025
Євросоюз готовий ізолювати Бельгію, якщо вона не підтримає кредит для України – ЗМІ

Євросоюз готовий ізолювати Бельгію, якщо вона не підтримає кредит для України – ЗМІ

08:48 11.12.2025
США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

06:17 11.12.2025
Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

Бельгія пропонує ЄС створити додатковий фінансовий резерв для захисту від Кремля щодо кредиту Україні

03:21 11.12.2025
Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення: Угорщина не зможе зупинити вступ України до ЄС

01:16 11.12.2025
Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

23:04 10.12.2025
Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

Трамп: Європейські лідери планують зустріч із Зеленським на вихідних

ВАЖЛИВЕ

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

ОСТАННЄ

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

Росіяни гальмують процеси обміну, бо хочуть загальних домовленостей – Зеленський

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

Генсек НАТО: Ми є наступною ціллю Росії

Повне припинення вогню може настати тільки при підписанні рамкової угоди – Зеленський

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА