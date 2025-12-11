Польща підтримує відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС — Кондратюк

Польща виступає за відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Сьогодні ми знову підтвердили спільну позицію: жодних поступок російській агресії, спільна робота над зміцненням безпеки нашого регіону та підтримка євроінтеграційного шляху України. Важливо також, що саме Польща наступного року прийме щорічну конференцію з відновлення України (URC-2026), що відкриває нові можливості для довгострокових спільних проєктів", - сказала Кондратюк за результатами 14-й сесії Парламентської асамблеї (ПА) України та Республіки Польща у четвер у Львові.

За словами Кондратюк, ці положення зафіксовані у спільної декларації за результатами сесії ПА. Вона додала, що у декларації йдеться й про необхідність продовження пошукових та ексгумаційних робіт та боротьбі з дезінформацією, яку Росія поширює з метою посіяти недовіру між українцями та поляками.

Своєю чергою, віцемаршалок польського Сейму Моніка Веліховська заявила, що сесія ПА свідчить про солідарність, силу міжпарламентського партнерства та глибокі міжлюдські зв’язки між народами Україні та Польщі в цей особливо складний час.

"Польща була і залишатиметься поруч з Україною стільки скільки це необхідно. Майбутнє України в європейській родині. Ми високо цінуємо зусилля, які Україна докладає на шляху євроінтеграції попри щоденні загрози, біль і втрати. Крім звичайних видів озброєння, кремль застосовує засоби, покликані сіяти хаос, розпалювати ворожнечу, використовуючи широкий арсенал інструментів дезінформації. Ми маємо спільно боротися з поширенням шкідливого контенту", - зазначилаиВеліховська.

Згідно з пресрелізом, у декларації парламентарі України та Польщі підтвердили відданість принципу територіальної цілісності танепорушності кордонів України. Вони наголосили на необхідності створення Міжнародного компенсаційного механізму за рахунок заморожених російських активів та підтримали запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Парламентарі закликали Росію звільнити всіх цивільних заручників, обміняти військовополонених та повернути депортованих українських дітей. У декларації підкреслена незмінна підтримка Польщею України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Парламентська асамблея України та Польщі створена у 2003 році для розвитку міжпарламентської взаємодії, координації позицій і просування спільних стратегічних інтересів двох держав.