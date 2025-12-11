Інтерфакс-Україна
Події
16:36 11.12.2025

Зеленський прийняв Вифлеємський вогонь миру від скаутських організацій України

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прийняв Вифлеємський вогонь миру від скаутських організацій України, далі вогонь передадуть захисникам і захисницям, у лікарні, школи, церкви та рятувальникам.

"Щороку приймаємо Вифлеємський вогонь миру від представників скаутських організацій України, і сьогодні продовжили цю традицію. Це важливий символ добра та єдності, який зараз має особливе значення. Далі вогонь передадуть нашим захисникам і захисницям, у лікарні, школи, церкви та рятувальникам", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у четвер за підсумками зустрічі з дітьми.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, у зустрічі взяли участь представники всеукраїнської молодіжної громадської організації "Національна організація скаутів України", молодіжної організації "Пласт – Національна скаутська організація України" та громадської організації "Асоціація гайдів України".

Президент висловив вдячність скаутській спільноті за служіння, за допомогу нашим людям тут, в Україні, і за кордоном. "Дякую вам за це тепло. Тепло і світло, яке так потрібне нашим людям. І ми з вами розуміємо: в усіх сенсах цього слова – світло дуже сьогодні потрібне. Дякую за те, що ви зігріваєте нас усіх, починаючи від наших героїчних військових і до кожної людини, кожної сім’ї. Хочемо перемоги й миру, і я вам цього бажаю – всьому скаутському руху", – сказав очільник держави.

Повідомляється, що діти розповіли про те, як допомагають людям, що були змушені залишити свій дім, збирають кошти на підтримку воїнів і популяризують українську культуру у світі.

Вифлеємський вогонь миру вони згодом передадуть українським захисникам і захисницям. Також відвідають з ним лікарні, зокрема НДСЛ "Охматдит", школи, церкви та рятувальників.

