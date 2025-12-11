11 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 грудня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день гір.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Даниїла Стовпника.

День 1387 Російська агресія - Day 1387 Russian aggression

Міжнародний день гір

Кожного року світ відзначає Міжнародний день гір (International Mountain Day) – це свято, яке закликає до розвитку гірських регіонів.

До Міжнародного Дня Гір проводяться різноманітні тематичні заходи задля привернення уваги та підвищення інтересу суспільства, адже гори надзвичайно важливі для нашої планети. Вони займають одну чверть усієї території, є заповідником для рослин і тварин, на додаток – близько 10% людей проживають саме у гірській місцевості.

В Україні найвищою точкою є одна з Карпатських гір – Говерла, висота якої 2061 метр.

Міжнародний день танго

Танець, в якому партнери не просто майстерно виконують рухи, а розповідають цілу історію. Танго тримає глядачів в напрузі від найпершої секунди і до останньої. Недарма кажуть, що танго є танцем закоханих, адже танцівники здатні сказати тільки одним поглядом більше, ніж словами. Під час танцю кров кипить й адреналін зашкалює. Не забувайте про музикантів, які піддають вогню своєю майстерною грою. Проте, варто пам’ятати, що виконавці проводять величезну кількість годин в тренуваннях. Люди присвячують роки, щоб опанувати техніку танго в танці та музиці.

День заснування дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ"

11 грудня у світі відзначається День заснування дитячого фонду ООН UNICEF – спеціалізованої структури, яку створили у 1946 р. ЮНІСЕФ – провідний лідер планети із захисту дитячих прав та інтересів, зв’язок між світом та дітьми, голос дітей і молоді. Дитячий фонд функціонує майже у 200 країнах світу для підтримки та захисту дітей від народження до виходу у доросле життя, для надання освіти, медичної допомоги, оздоровлення та розкриття потенціалу.

Діяльність фонду допомогла сотням мільйонів дітей подолати смертельні хвороби, за допомогою ЮНІСЕФ засновано тисячі материнських та оздоровчих центрів, відкрито й обладнано понад 1 млн шкіл, майже мільйон центрів харчування та водогонів. Також фонд надає допомогу у вигляді одягу, засобів гігієни та продуктів харчування, допомагає при стихійних лихах (землетруси, засухи чи повені).

День застосунків

Національний день застосунків відзначається у США 11 грудня — щорічна дата, присвячена сучасним програмним застосункам, які ми використовуємо щодня: на смартфонах, планшетах, у вебсередовищі. Це день-нагадування про вплив цифрових застосунків на наше життя, про розвиток технологій, а також про те, скільки можливостей відкрили й відкривають вони у роботі, навчанні, спілкуванні та навіть дозвіллі.

День святкової їжі для нужденних тварин

День святкової їжі для нужденних тварин відзначають 11 грудня та присвячений Дню захисту тварин. Ця подія започаткована у США та актуальна у всьому світі.

Цей день заохочує людей з різних верств суспільства жертвувати їжу місцевим притулкам для тварин і долучатися до волонтерської діяльності, привертає увагу до долі мільйонів бездомних, що голодують, або нелікованих тварин-компаньйонів.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Антоніна Гартла (1885-1944), українського літературознавця, журналіста, перекладача (Чехія);

135 років від дня народження Миколи Матвійовича Матіїва-Мельника (справж. – Мельник) (1890-1947), українського письменника, перекладача, журналіста, педагога (США);

100 років від дня народження Пола Грінгарда (1925-2019), американського вченого, нейробіолога, лауреата Нобелівської премії у сфері фізіології та медицини (2000).

Ще цього дня:

1981 - Лондонський Біг-Бен зупиняється від холоду;

1991 - Україна оголошує про встановлення дипломатичних стосунків з колишніми республіками СРСР;

2003 - В Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно - "Артхаус Трафік";

2013 - Невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Церковне свято:

День пам’яті преподобного Даниїла Стовпника відзначається 11 грудня. Святий народився у 410 році в Месопотамії. Його батьки Марфа та Ілля довгі роки не могли зачати дитину. Мати Даниїла дала обіцянку Богу, що якщо в неї народиться дитина, то вона віддасть її на служіння у монастир. За деякий час у подружжя народився хлопчик, якому в 5 років дали ім’я Даниїл. У 12 років святий прийняв постриг та довгі роки сумлінно служив у монастирі. З часом він перебрався у Фригійську пустелю, де прожив 33 роки на стовпі, який збудував разом зі своїми двома учнями.

Свято припадає на Різдвяний піст, тому сьогодні заборонено їсти скоромну їжу. Вважається, що цього дня треба звертатися до святого з молитвами за своїх синів. Також 24 грудня новонародженого хлопчика можна назвати Данилом. Так дитина буде знаходитися під заступництвом святого.

Іменини:

Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.

З прикмет цього дня:

Прикмети 11 грудня пов'язані з погодою та врожаєм: сині хмари віщують теплий дощ, ясне зоряне небо вночі – ранкові заморозки, а холодний сухий день – спекотне і сухе літо, тоді як сніг, що впав уночі, довго лежатиме. Птахи, що кричать під вікнами, обіцяють радісні новини, а свині, що верещать, – тривалу холодну зиму.