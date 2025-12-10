Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 986 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 373 одиниці особового складу, з яких 224 – ліквідовано; 65 точок вильоту пілотів БпЛА; 10 артилерійських систем; 16 одиниць автомобільної техніки; 17 мотоциклів; 23 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–09.12) знищено/уражено 8873 цілей, з них 3258 – особовий склад противника", - повідомили СБС.