Інтерфакс-Україна
Події
08:08 10.12.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 986 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 373 одиниці особового складу, з яких 224 – ліквідовано; 65 точок вильоту пілотів БпЛА; 10 артилерійських систем; 16 одиниць автомобільної техніки; 17  мотоциклів; 23 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–09.12) знищено/уражено 8873 цілей, з них 3258 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 09.12.2025
Термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" уразили безпілотники СБУ - джерела

Термінал зрідженого газу в російському порту "Темрюк" уразили безпілотники СБУ - джерела

08:54 08.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 790 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 790 ворожих цілей

13:37 05.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено морський порт в Темрюку Краснодарського краю та Сизранський НПЗ

Генштаб ЗСУ: Уражено морський порт в Темрюку Краснодарського краю та Сизранський НПЗ

09:34 05.12.2025
Бійці ГУР за два тижні знищили 8 ворожих цілей у Криму, зокрема бомбардувальник та радари

Бійці ГУР за два тижні знищили 8 ворожих цілей у Криму, зокрема бомбардувальник та радари

08:22 05.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 1234 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1234 ворожі цілі

21:16 04.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

16:28 04.12.2025
ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

08:14 03.12.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 901 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 901 ворожу ціль

08:59 02.12.2025
ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

19:22 01.12.2025
ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

ВАЖЛИВЕ

ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

Восени в Покровську вже не було українських військ, а нині вони контролюють майже половину міста – Сирський

Україна працюватиме над наближенням зустрічі на рівні лідерів з США - Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

ОСТАННЄ

ППО за ніч знешкодила 50 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти вночі масовано атакували Одеську область безпілотниками, є одне влучання, критична інфраструктура працює

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок атак ворожих безпілотників у Дніпропетровській області - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців - Генштаб

Більшість американців виступає за продовження постачання зброї Україні та запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії - опитування

10 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ціна срібла оновила рекорд, перевищивши $60 за унцію

Папа Лев XIV закликав до продовження діалогу задля досягнення справедливого миру в Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА