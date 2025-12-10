10 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 грудня 2025 року в Україні відзначають День захисту прав людини, Всесвітній день футболу, Міжнародний день захисту прав тварин, Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин, День Нобеля.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа.

День 1386 Російська агресія - Day 1386 Russian aggression

День захисту прав людини

Відзначається щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 423 (V).

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1950 році і став важливим етапом у боротьбі за рівність, свободу і гідність кожної людини.

10 грудня було вибрано, оскільки саме цього дня 1948 року була ухвалена Всеосяжна декларація прав людини ООН, документ, який став основою для міжнародного захисту прав людини. Вона визначає основні права і свободи, які повинні бути гарантовані кожній людині, незалежно від раси, статі, національності, мови, релігії або будь-якої іншої ознаки.

День прав людини

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 09.12.2022 р. №854/2022.

Всесвітній день футболу

Футбол є не лише популярним видом спорту, але й потужним соціальним, культурним і економічним феноменом. Цей день не є офіційним святом, що визнається урядами, але він набув популярності завдяки ініціативам футбольних організацій та різноманітних заходів, присвячених футболу, які проходять у цей день. Вони включають організацію матчів, благодійні заходи, лекції, турніри для любителів і активні акції, спрямовані на популяризацію спорту серед молоді.

Міжнародний день захисту прав тварин

Покликаний привернути увагу до прав тварин і до необхідності поліпшення умов їх життя, а також до боротьби за припинення жорстокого поводження з ними. Міжнародний день захисту прав тварин був ініційований організаціями, що опікуються захистом тварин, такими як World Animal Protection, та активістами з різних країн. Це свято має на меті підвищення обізнаності щодо важливості збереження тваринного світу, боротьби з браконьєрством, знищенням природних середовищ існування і незаконною торгівлею тваринами. Цей день також є нагодою для привернення уваги до конкретних проблем, таких як жорстокість до домашніх тварин, використання тварин у наукових експериментах, незаконне полювання та інші порушення прав тварин.

Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин

Ініційований для того, щоб привернути увагу до важливості визнання прав тварин на міжнародному рівні. Головною метою є підтримка ідеї, що всі живі істоти, незалежно від виду, повинні мати основні права на життя, свободу і добробут, без жорстокого ставлення і експлуатації.

День Нобеля

Дата приурочена до річниці смерті Альфреда Нобеля – видатного винахідника, хіміка, інженера та письменника. Найвідомішим винаходом якого став динаміт.

Увесь свій спадок, який становить 31,5 мільйонів шведських крон (у вигляді цінних паперів, дохід з яких кожного року необхідно було розподіляти порівну), він заповів на фінансування міжнародної премії за досягнення у фізиці, хімії, фізіології, медицини, миру, економіці та літератури. Досягнення в математиці не вважалися Альфредом Нобелем важливими, оскільки він сприймав математику менш корисною наукою, і за її допомогою, на думку вченого, можна зробити значно менше корисних відкриттів для людства.

Вручення премій у розмірі 1,1 мільйон доларів (у 2020 році) проходить у місті Стокгольм королем Швеції Карлом XVI Густавом.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Данила Івановича Роздольського (1875-1902), українського композитора, священника УГКЦ;

130 років від дня складання (1895) А. Нобелем заповіту, яким було засновано Нобелівську премію;

110 років від дня народження Ксенії (Оксани) Григорівни Холодної (1915-1984), української піаністки, педагогині;

90 років від дня народження Миколи Петровича Гевелюка (1935-1999), українського живописця, графіка;

80 років від дня народження Василя Михайловича Гангура (1945-2005), українського графіка, живописця.

Ще цього дня:

1901 - У Стокгольмі вручили перші Нобелівські премії;

1948 - Генеральна Асамблея ООН ухвалює Загальну декларацію прав людини;

1953 - Виходить 1-й номер журналу "Плейбой";

1981 - Американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, переважно серед гомосексуалів, пізніше недуг отримує назву "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД);

1999 - Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Церковне свято:

Святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

Святий Мина був римським воїном, який прийняв християнство і був страчений за свою віру. Він відомий своєю мужністю та відданістю Богу, попри небезпеку.

Святий Єрмоген був візантійським імператором, який також став мучеником за віру. Він був відомий своїм благочестям і покровительством церкві. Його життя було відзначено численними чудесами.

Святий Євграф був римським воїном, який також прийняв християнство і був страчений за свою віру. Відомий своєю відданістю Богу і мужністю перед лицем смерті.

Іменини:

Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Ангеліна, Ганна, Олександра, Тетяна.

З прикмет цього дня:

Прикмети 10 грудня пов'язані з погодою: яскрава зоря віщує вітер, дим стовпом — мороз, а той, що стелиться до землі - відлигу; горобці, що цвірінькають, обіцяють потепління, а корови, що фиркають - холод. Також вважалося, що ясне небо віщує морози, а багато снігу - поганий урожай, тоді як відлига - недобрий знак для врожаю, тому не радили шити.