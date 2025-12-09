Інтерфакс-Україна
Події
08:48 09.12.2025

Понад 5 тис. абонентів на Запоріжчині знеструмлені через пошкоджені обстрілами мережі Дніпропетровщини

1 хв читати
Понад 5 тис. абонентів у Запорізькій області знеструмлені через пошкоджені ворогом електромережі сусідньої Дніпропетровської області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Понад 5000 абонентів без світла - ворог вчергове атакував цивільну енергоінфраструктуру", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок російських атак пошкоджені електромережі сусідньої Дніпропетровської області. Через це без світла залишаються 5200 абонентів у Запорізькому районі.

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

 

Теги: #знеструмлення #запорізька

