9 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 грудня 2025 року в Україні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину, Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день ветеринарної медицини.

150 років із часу заснування Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

Олександрівська клінічна лікарня Києва, заснована 1875 року як міська інфекційна, мала тривалу історію під різними назвами, зокрема "14-та міська клінічна лікарня" та "Олександрівська", отримавши останню на честь царевича Олександра III, але 11 квітня 2024 року була перейменована на Свято-Михайлівську клінічну лікарню на честь покровителя Києва, архістратига Михаїла, в межах декомунізації. Лікарня завжди була ключовим медичним закладом, що боровся з епідеміями (холера, COVID-19) та надавав високоспеціалізовану допомогу, включно з першою в Україні імплантацією механічного серця у 2020 році, та була центром допомоги постраждалим під час Революції Гідності.

29 років тому, в 1997 році було здійснено перший телефонний дзвінок у мережі мобільного оператора "Київстар". Це була значна подія для розвитку мобільного зв'язку в Україні, адже "Київстар" став одним із перших та найбільших операторів у країні.

Православна церква - День зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці

День 1385 Російська агресія - Day 1385 Russian aggression

Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 69 / 323.

Приурочений до Конвенції ООН проти корупції, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 2003 року. Конвенція є першим міжнародним договором, який визначає заходи боротьби з корупцією у всьому світі та закликає держави до спільних дій проти хабарництва, зловживання владою та інших форм корупційних злочинів.

Міжнародний день боротьби з корупцією

Відзначається відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 58 / 4.

Встановлений у зв’язку з ухваленням Міжнародної конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього, яку Генеральна Асамблея ООН ухвалила 9 грудня 1948 року. Конвенція стала першим міжнародним документом, що закріплює юридичну відповідальність за геноцид і закликає країни запобігати цьому злочину.

Міжнародний день ветеринарної медицини

Відзначається 9 грудня. Це особлива подія, присвячена визнанню життєво важливої ролі ветеринарної медицини у підтримці здоров’я та добробуту тварин. Цей день дає можливість відзначити важку працю та відданість ветеринарних фахівців у всьому світі та віддати належне галузі ветеринарної медицини та людям, які присвятили своє життя цій благородній професії.

Всесвітній день техномузики

День техномузики у світі відзначають 9 грудня. Дата святкування обрана не випадково – у цей день народився засновник жанру Хуан Аткінс.

Народилися в цей день:

135 років від дня народження Миколи Антоновича Плевако (1890-1941), українського літературознавця, бібліографа, педагога. Дату народження подано за даними ЦДАМЛМ України, Шевченківської енциклопедії, Української бібліотечної енциклопедії (далі - УБЕ); за іншими даними народився 27.11.1890 р.

120 років від дня народження Стефанії Мефодіївни Ґебус-Баранецької (1905-1985), української художниці, педагогині. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за ЕСУ, Шевченківською енциклопедією; за іншими даними народилась 19.12.1905 р.

110 років від дня народження Димитрія (в миру - Володимир Васильович Ярема) (1915-2000), українського церковного діяча, патріарха Київської і всієї України (УАПЦ)

110 років від дня народження Елізабет Шварцкопф (1915-2006), німецької співачки

100 років від дня народження Володимира (в миру - Василь Омелянович Романюк) (1925-1995), українського церковного діяча, богослова, патріарха Київського та всієї Руси-України УПЦ Київського Патріархату, діяча ОУН, члена Української Гельсінської групи

Ще цього дня:

1905 - У Франції ухвалено закон, який остаточно відокремлював церкву від держави;

1917 - У Криму створено курултай — найвищий орган самоврядування кримських татар;

1948 - Генасамблея ООН схвалила Міжнародну конвенцію проти геноциду та визначила покарання за його вчинення;

1968 - У Сан-Франциско на конференції Дуглас Енгельбарт вперше публічно показав комп’ютерну мишу та гіпертекст;

2004 - Набрали чинності закони України про зміни до Конституції та особливості проведення голосування на президентських виборах 26 грудня;

Церковне свято:

9 грудня, віряни святкують Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. Йоаким і Анна були благочестивим, але бездітним подружжям. У давньоєврейській традиції бездітність вважали знаком Божої немилості. Подружжя довго молилося про дар дитяти, зберігаючи віру, смирення й надію. І Господь почув їхні молитви — Анна зачала Пресвяту Діву Марію чудесним чином, хоча не поза природним шляхом, а як особливу дію Божої благодаті в їхньому житті.

Зачаття Марії — це перша видима ланка в ланцюгу подій, які приведуть до народження Месії. Тому свято називають передднем радості, бо саме з цього моменту здійснюється Божий задум про Воплочення Сина Божого. Це свято прославляє також глибоку духовну єдність християнського подружжя: його вірність, любов, взаємну молитву і спільне несення життєвих труднощів.

Іменини:

Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна.

З прикмет цього дня:

9 грудня сніжить — чекайте на сніжну зиму; теплий день — зима обіцяє бути м'якою; чисте небо — до великої кількості сонячних днів взимку; птахи низько літають — чекайте на морози; білки і зайці збирають багато запасів — зима буде суворою.