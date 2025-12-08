Інтерфакс-Україна
Події
20:58 08.12.2025

Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи

2 хв читати
Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи
Фото: elements.envato.com

Україна розраховує на продовження фінансування з боку Європейського Союзу як критично важливого для розрахування, джерело його мають визначити європейці, але використання для цих цілей заморожених активів Росії було б справедливим, заявив президент України Володимир Зеленський на прохання прокоментувати перспективи репараційної позики.

"Я не знаю, чи це буде репараційний (кредит) або це буде альтернатива. Залежить від єдності Європи і залежить від деяких скептиків, які ще залишаються. Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей – це питання до Європи", – сказав він на борту літака на шляху з Лондону до Брюсселю.

Глава України уточнив, що обговорюватиме це питання по прильоту з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської Ради Антоніу Коштою.

"Всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці кінців треба зробити рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує, працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що EUR140 млрд з цих коштів підуть на "репараційну позику " Україні. Однак проти такого рішення виступила Бельгія, яка висловила побоювання щодо його юридичних і фінансових наслідків. Прем'єр-міністр країни Барт де Вевер зажадав від країн ЄС додаткових, юридично зобов'язуючих гарантій у разі реалізації рішення.

Також в ЗМІ з’явилася інформація, що проти виділення репараційної позики наразі виступають і США, бо це питання може бути аргументом у мирних перемовинах із Росією.

Теги: #фінансування #європа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 08.12.2025
Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

19:17 08.12.2025
Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

17:50 08.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

11:13 07.12.2025
Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

21:56 06.12.2025
Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

18:27 04.12.2025
Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

11:59 04.12.2025
Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

Київрада має збільшити фінансування програми підтримки Захисників та Захисниць на 800 млн грн – мер

08:08 04.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

Держбюджет-2026 передбачає 6,8 млрд грн фінансування сфери молоді та спорту

14:57 03.12.2025
Фінансування телемарафону незначне порівняно із зусиллями, які влада докладає для формування інформполітики - Марченко

Фінансування телемарафону незначне порівняно із зусиллями, які влада докладає для формування інформполітики - Марченко

11:48 03.12.2025
Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголоcили про спільний пакет підтримки України на NOK5 млрд у рамках PURL

Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголоcили про спільний пакет підтримки України на NOK5 млрд у рамках PURL

ВАЖЛИВЕ

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Суд застосував запобіжний захід до помічника народної депутатки Скороход - застава 1,514 млн грн.

У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Радники з безпеки України та європейців допрацюють привезений з Маямі проєкт мирного плану до вечора вівторка для відправки його США – Зеленський

ОСТАННЄ

Переважна частина Сум знеструмлена після масованої ворожої атаки

Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

Зеленський в Лондоні: Важливо, щоб над усіма документами ми працювали разом

Пожежу в складській будівлі в Харкові ліквідовано - ДСНС

Зеленський після зустрічей у Брюсселі вночі полетить до Італії

Уряд Нідерландів ухвалив рішення надати Україні додаткові 700 млн євро підтримки - Зеленський

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Зеленський: Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни

Питання повернення дітей та обмін всіх полонених є у мирному плані з 20 пунктів – Зеленський

Зеленський про інцидент з дронами в Дубліні: Безпековий сектор має про це думати і цим займатися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА