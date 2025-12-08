Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи

Фото: elements.envato.com

Україна розраховує на продовження фінансування з боку Європейського Союзу як критично важливого для розрахування, джерело його мають визначити європейці, але використання для цих цілей заморожених активів Росії було б справедливим, заявив президент України Володимир Зеленський на прохання прокоментувати перспективи репараційної позики.

"Я не знаю, чи це буде репараційний (кредит) або це буде альтернатива. Залежить від єдності Європи і залежить від деяких скептиків, які ще залишаються. Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей – це питання до Європи", – сказав він на борту літака на шляху з Лондону до Брюсселю.

Глава України уточнив, що обговорюватиме це питання по прильоту з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської Ради Антоніу Коштою.

"Всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці кінців треба зробити рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує, працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Єврокомісія розглядає можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько EUR170 млрд, які наразі зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що EUR140 млрд з цих коштів підуть на "репараційну позику " Україні. Однак проти такого рішення виступила Бельгія, яка висловила побоювання щодо його юридичних і фінансових наслідків. Прем'єр-міністр країни Барт де Вевер зажадав від країн ЄС додаткових, юридично зобов'язуючих гарантій у разі реалізації рішення.

Також в ЗМІ з’явилася інформація, що проти виділення репараційної позики наразі виступають і США, бо це питання може бути аргументом у мирних перемовинах із Росією.