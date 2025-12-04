МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало представників дипломатичних місій України та РФ "у зв'язку з нападами на судна в Чорному морі", повідомляє турецький новинний телеканал A Haber.

За інформацією, двом країнам було ще раз наголошено, що Анкара "не бажає" подібних конфліктів у Чорному морі, йдеться у повідомленні на сайті телеканалу.

Голова парламентського комітету з питань закордонних справ Фуат Октай (Fuat Oktay), коментуючи напади на судна, що плавають у міжнародних водах Чорного моря, заявив, що "поширення війни, особливо на Чорному морі, на цивільний транспорт є причиною для занепокоєння".

"Поширення конфлікту на виключну економічну зону нашої країни є абсолютно неприйнятним. Такі напади є надзвичайно небезпечними для всіх прибережних держав з точки зору морського транспорту, безпеки життя та майна. З цього приводу ведуться необхідні переговори зі сторонами. Важливо, щоб Чорне море залишалося зоною миру для всіх прибережних держав. У цьому контексті Туреччина продовжує докладати зусиль і робити свій внесок у досягнення перемир'я та миру, які були б прийнятні для обох країн, шляхом залучення двох воюючих сторін до переговорів", - заявив Октай.

Як повідомлялось, 29 листопада морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos та Virat, що належать "тіньовому флоту" РФ. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

Міністерство закордонних справ Туреччини виказало "занепокоєння" нападом безекіпажних катерів у Чорному морі на підсанкційні нафтотанкери, що сталися в виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі. Пізніше, 2 грудня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна між РФ та Україною призвела до загрози безпеці судноплавства в Чорному морі, зокрема, через напади на торговельні судна РФ, повідомляє Anadolu.