07:18 04.12.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 900 обстрілів по 23 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 922 удари по 23 населеним пунктам Запорізької області. Поранено чоловіка внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Нововасилівці, Поді, Гуляйполю, Залізничному, Чарівному, Воздвижівці, Тернуватому, а 588 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Затишшя, Варварівку, Добропілля.

Також 3 обстріли із РСЗВ завдано по Новоандріївці, Чарівному, Добропіллю, а 317 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Гуляйпільська, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Затишшя, Варварівки, Добропілля.

Крім того, надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

