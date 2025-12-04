Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень ще на 11 напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3409 дронів-камікадзе та здійснили 3447 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На північно–слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник здійснив 162 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На південно–слобожанському напрямку українські війська зупинили 15 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.

На лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне та в напрямку населеного пункту Ставки. На даний час точиться два боєзіткнення.

На слов’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Один бій ще триває.

На краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником в районі Часового Яру.

На костянтинівському напрямку росіяни 29 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського. На даний час триває одне боєзіткнення.

На олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук, Добропілля й Варварівки.

На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три спроби окупантів просунутись в районі Антонівського мосту.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid028PzoE3vctNy82GGvkQuFH1xAQuVRZpUXBFeeM9XzsJu11shMi2cUj7RG26HxHgk6l