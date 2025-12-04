Інтерфакс-Україна
02:26 04.12.2025

Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 78 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 36 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни вже знешкодили 78 окупантів, із них 48 – безповоротно. Знищено 13 безпілотних літальних апаратів, три наземних роботизованих коплекси, шість засобів зв’язку, один мотоцикл, дві одиниці спеціальної техніки, шість засобів радіоелектронної боротьби, також пошкоджено артилерійську систему, автомобіль, окрім цього уражено 16 укриттів ворожої піхоти", - сказано в повідомленні.

Загалом на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid028PzoE3vctNy82GGvkQuFH1xAQuVRZpUXBFeeM9XzsJu11shMi2cUj7RG26HxHgk6l

