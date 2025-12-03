Інтерфакс-Україна
08:14 03.12.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 901 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 901 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 365 одиниць особового складу, з яких 229 – ліквідовано; 35 точок вильоту пілотів БпЛА; 10 танків; 9 бронемашин; 8 артилерійських систем; 30  мотоцикли; 29 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–02.12) знищено/уражено 1636 цілей, з них 633 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

