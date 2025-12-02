Інтерфакс-Україна
Події
12:14 02.12.2025

США планують повернути Росії заморожені активи після укладення мирної угоди – ЗМІ

Фото: Unsplash

США виступили проти плану Європейського Союзу щодо російських заморожених активів, повідомляє Politico.

"Коли влітку представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван відвідав Вашингтон, американські чиновники чітко дали йому зрозуміти, що їхній план полягає у поверненні активів Росії після підписання будь-якого мирного плану, як повідомили два високопоставлені дипломати", - вказується у повідомленні.

Наголошується, що незважаючи на позицію США президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн продовжила реалізацію планів щодо використання активів для фінансування України. У своїй промові про стан справ у Союзі 10 вересня фон дер Ляєн оголосила, що ЄС планує використовувати активи для фінансування України через репараційний кредит – що, за словами одного з дипломатів, було спробою накласти європейський штамп на ці активи.

"США, можливо, ніколи не підтримували цю ідею. Коли в листопаді просочилася інформація про оригінальний 28-пунктний мирний план Трампа, він передбачав інвестування 100 мільярдів доларів з цих активів в "зусилля з відновлення та інвестування в Україну" під керівництвом США. Решта коштів, як передбачав план, мала піти на "окремий американо-російський механізм"", - підкреслюється в повідомленні.

Цей пункт став джерелом напруги після витоку інформації про план, коли чиновники ЄС обурилися перспективою того, що США заберуть частину активів (навіть якщо номінально це буде зроблено для відбудови України) і поділять решту з Росією, як стверджують декілька дипломатів.

Бельгія зараз повторює американську точку зору, що конфіскація активів стане перешкодою для миру. Хоча ЄС висловив свою думку щодо плану і, за деякими повідомленнями, відхилив спірний 14-й пункт про заморожені активи, чиновники ЄС не знають, що саме включено в останню версію плану.

Представник Комісії відмовився коментувати, коли з ним зв’язалося видання Politico.

