11:29 02.12.2025

Шмигаль та постпред США в НАТО обговорили ініціативу PURL

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення "предметної зустрічі" у Брюсселі з постійним представником США в НАТО Метью Вітакером.

"Високо цінуємо всю допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні. Обговорили шляхи посилення нашого оборонного партнерства. Відзначив також ефективність ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння та озвучив пріоритетні потреби нашого війська", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Він вислови подяку США, особливо президенту Дональду Трампу, за підтримку України й лідерство в наближенні справедливого й тривалого миру.

Як повідомлялося, на початку листопада посол США при НАТО Метью Вітакер разом із делегацією НАТО прибув до Києва. Це його перший візит в Україну на посаді. Зокрема, Вітакер під час свого візиту до України зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

