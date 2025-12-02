Інтерфакс-Україна
Події
09:04 02.12.2025

На Донеччині українські розвідники знищили ключові елементи ППО ворога – ГУР МО

1 хв читати

Дрони українських військових у ніч на 29 листопада вчергове атакували важливі елементи російської протиповітряної оборони на Донбасі, знищивши пускову установку ЗРК "С-300В" та дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ", що перебували на бойовому чергуванні.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під удар потрапили пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В", яка перебувала на бойовому чергуванні, та дві радіолокаційні станції 1Л125 "Ніобій-СВ"

"Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України", – наголошують у ГУР МО.

 

Теги: #ппо #ворожа #гур_мо

