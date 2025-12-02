ОВА: Росіяни протягом доби завдали атак по 20 населених пунктах Запорізької області

Впродовж минулої доби війська РФ завдали 663 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, 28 авіаційних ударів було здійснено по Веселянці, Магдалинівці, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому та Добропіллю. Крім того, 380 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Варварівку та Добропілля.

"6 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Варварівці, Солодкому та Успенівці", - зазначив Федоров у дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком вівторка.

Також зафіксовано 249 артилерійських ударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю та Солодкому.

"Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.