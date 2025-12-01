Інтерфакс-Україна
Події
21:24 01.12.2025

Окупанти вдарили дроном по авто з цивільними на Харківщині, двоє людей поранено

1 хв читати
Окупанти вдарили дроном по авто з цивільними на Харківщині, двоє людей поранено

У Харківській області російські війська поцілили безпілотником у цивільний автомобіль, внаслідок чого поранено двох місцевих жителів, повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Харківській області.

Атака сталася 1 грудня близько 16:00 у селі Клинова-Новоселівка Золочівської громади. Ворожий FPV-дрон влучив у автівку, в якій перебували двоє чоловіків 40 та 47 років. Обидва отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

"Постраждали двоє мирних мешканців. Поранених чоловіків госпіталізовано. Їм надається необхідна медична допомога", – повідомили в поліції.

За фактом удару слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 01.12.2025
"Шахеди" атакували промислову інфраструктуру в Миколаєві

"Шахеди" атакували промислову інфраструктуру в Миколаєві

19:38 01.12.2025
Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

11:01 01.12.2025
Знеструмлення внаслідок атак РФ є на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині

Знеструмлення внаслідок атак РФ є на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині

08:53 01.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, дев'ять людей постраждали, з них одна дитина

Ворог атакував Херсонщину, дев'ять людей постраждали, з них одна дитина

08:46 01.12.2025
Дві жінки поранені внаслідок ворожого удару по Мартовому Харківської області

Дві жінки поранені внаслідок ворожого удару по Мартовому Харківської області

08:28 01.12.2025
На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей

07:27 01.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

05:28 01.12.2025
Прокуратура розпочала розслідування обстрілів Херсонщини, унаслідок яких постраждали семеро цивільних

Прокуратура розпочала розслідування обстрілів Херсонщини, унаслідок яких постраждали семеро цивільних

18:39 30.11.2025
РФ за день здійснила понад 50 атак по Дніпропетровщині, є поранений

РФ за день здійснила понад 50 атак по Дніпропетровщині, є поранений

12:37 30.11.2025
Двоє чоловіків поранені через удар ворожого дрона по автівці в Харківській області

Двоє чоловіків поранені через удар ворожого дрона по автівці в Харківській області

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

ОСТАННЄ

Україна обговорює закупівлю винищувачів Rafale – зустріч Зеленського з керівництвом Dassault Aviation

ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Україна вперше увійшла до глобального рейтингу виробників зброї

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА