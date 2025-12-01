Окупанти вдарили дроном по авто з цивільними на Харківщині, двоє людей поранено

У Харківській області російські війська поцілили безпілотником у цивільний автомобіль, внаслідок чого поранено двох місцевих жителів, повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Харківській області.

Атака сталася 1 грудня близько 16:00 у селі Клинова-Новоселівка Золочівської громади. Ворожий FPV-дрон влучив у автівку, в якій перебували двоє чоловіків 40 та 47 років. Обидва отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

"Постраждали двоє мирних мешканців. Поранених чоловіків госпіталізовано. Їм надається необхідна медична допомога", – повідомили в поліції.

За фактом удару слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.