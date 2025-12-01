Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Фото: https://www.dw.com

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за результатами спільної розмови європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на "чіткому курсі" Європи - жодного нав'язаного Україні миру.

"Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру. Ніякого ослаблення чи розколу ЄС і НАТО. Ми з Дональдом Туском розмовляли телефоном з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами з цього приводу. У ці вирішальні дні ми залишаємося в тісному та постійному контакті", - написав Мерц у соцмережі Х.