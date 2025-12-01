Інтерфакс-Україна
Події
19:40 01.12.2025

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

1 хв читати
Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц
Фото: https://www.dw.com

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за результатами спільної розмови європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на "чіткому курсі" Європи - жодного нав'язаного Україні миру.

"Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру. Ніякого ослаблення чи розколу ЄС і НАТО. Ми з Дональдом Туском розмовляли телефоном з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами з цього приводу. У ці вирішальні дні ми залишаємося в тісному та постійному контакті", - написав Мерц у соцмережі Х.

 

Теги: #перемовини #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 01.12.2025
Мелоні наголосила на важливість "зближення поглядів" між Європою та США для миру в Україні

Мелоні наголосила на важливість "зближення поглядів" між Європою та США для миру в Україні

18:09 01.12.2025
Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

23:45 30.11.2025
Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

19:42 30.11.2025
WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

19:28 30.11.2025
Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

19:06 30.11.2025
Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

06:39 29.11.2025
Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

21:38 28.11.2025
Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

18:36 28.11.2025
Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

21:47 27.11.2025
Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

ОСТАННЄ

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: жодних рішень щодо України без українців, і жодних рішень щодо Європи без європейців

Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА