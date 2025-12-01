ССО уразили пусковий район БпЛА на ТОТ Криму

Сили спеціальних операцій Збройних сил України в ніч проти суботи успішно уразили район зберігання та пуску ударних безпілотників типу Shahed поблизу мис Чауди на тимчасово окупованій території АР Крим.

"У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішне ураження по району зберігання та пуску ударних БПЛА типу Shahed поблизу мис Чауди, що на тимчасово окупованій території АР Крим. Противник на постійній основі використовує зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних БПЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні у Телеграмі у понеділок.

Наголошується, що ССО продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії.