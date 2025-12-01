Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що лише Україна може вести територіальні перемовини в контексті завершення війни.

"Росія має припинити агресію. Вона не подала жодного сигналу, жодного доказу в цьому напрямку. Лише Україна може вести переговори про територію. Це її територія. Вона визнана міжнародним правом і є суверенною", – сказав Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

Він наголосив, що США взяли на себе роль посередника, і він "високо оцінює" роботу, яку проводить американська команда під керівництвом президента США Дональда Трампа.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, їх не можна обговорювати чи вести переговори без участі українців", - заявив президент.

Окремо Макрон наголосив на недопустимості неучасті "європейців та всіх союзників Коаліції охочих, оскільки вони є гарантами".