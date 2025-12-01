Інтерфакс-Україна
Події
17:15 01.12.2025

Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мали розмову зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

"Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

"Дуже добре обговорили ключові пріоритети зараз із нашими європейськими друзями. Формат дійсно корисний – значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси", - додав Зеленський трохи згодом у телеграм-каналі.

Серед співрозмовників він назвав представників Франції, Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Європейськох комісії, Європейської ради, а також генерального секретаря НАТО.

"Обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді. Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно… Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи. Будемо й надалі координуватись", - додав Зеленський.

Теги: #макрон #віткофф #зеленський #обговорення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 01.12.2025
Каллас про майбутні переговори Віткоффа у Москві: я боюся, що Україну знову будуть змушувати до поступок

Каллас про майбутні переговори Віткоффа у Москві: я боюся, що Україну знову будуть змушувати до поступок

16:03 01.12.2025
Макрон попросить Сі Цзіньпіна "вплинути" на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні – ЗМІ

Макрон попросить Сі Цзіньпіна "вплинути" на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні – ЗМІ

15:59 01.12.2025
Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

14:25 01.12.2025
Путін може вплинути на позиції Віткоффа та Кушніра під час переговорів у Москві – ЗМІ

Путін може вплинути на позиції Віткоффа та Кушніра під час переговорів у Москві – ЗМІ

12:17 01.12.2025
Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

11:36 01.12.2025
Зеленський з президентом Фінляндії скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами

Зеленський з президентом Фінляндії скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами

11:03 01.12.2025
Зеленський здійснить перший візит до Ірландії у вівторок - ЗМІ

Зеленський здійснить перший візит до Ірландії у вівторок - ЗМІ

00:18 01.12.2025
Трамп підтвердив зустріч Віткоффа з Путіним на цьому тижні

Трамп підтвердив зустріч Віткоффа з Путіним на цьому тижні

23:45 30.11.2025
Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

23:30 30.11.2025
Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

ОСТАННЄ

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

Заява про захоплення окупантами Клинового під Костянтинівкою не відповідає дійсності" - 11 армійський корпус

Каллас: РФ винна Україні репарації, а тому "репараційний кредит" з основою росактивів – це українські гроші

Кабмін призначив виконавчу продюсерку "Суспільного" Мовшович заступницею міністра культури

Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

Кабмін спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження їх потужності - Свириденко

Помер футболіст ФК "Динамо-Київ" Володимир Мунтян

Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА