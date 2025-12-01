Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мали розмову зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

"Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

"Дуже добре обговорили ключові пріоритети зараз із нашими європейськими друзями. Формат дійсно корисний – значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси", - додав Зеленський трохи згодом у телеграм-каналі.

Серед співрозмовників він назвав представників Франції, Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії, Європейськох комісії, Європейської ради, а також генерального секретаря НАТО.

"Обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді. Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно… Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи. Будемо й надалі координуватись", - додав Зеленський.