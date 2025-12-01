Інтерфакс-Україна
Події
16:18 01.12.2025

Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко

1 хв читати
Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Опалювальний сезон в Україні триває в надскладних умовах щоденних атак ворога по енергетиці. Підвищити енергетичну стійкість громад в таких умовах дозволяють нові обʼєкти децентралізованої генерації, зокрема — когенераційні установки. Вони можуть виробляти одночасно і тепло, і електроенергію, забезпечуючи децентралізацію і додаткову стійкість під час відключень", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, уряд на засіданні запровадив нові стимули і можливості для розвитку розподіленої генерації.

Вона розповіла, що Кабмін знизив ціну на природний газ до 19 тис. грн за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме протягом одного року.

"Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично", - додала вона.

Теги: #кабмін #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:35 01.12.2025
Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

Кабмін доручив відомствам забезпечити безперешкодне приєднання когенераційних установок до мережі - Свириденко

16:33 01.12.2025
Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

Кабмін поширив проєкт водозабезпечення Донецької та Дніпропетровської областях на всю Україну - Свириденко

16:30 01.12.2025
Кабмін спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження їх потужності - Свириденко

Кабмін спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження їх потужності - Свириденко

10:21 01.12.2025
"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

"Слуга народу" зустрінеться зі Свириденко та Марченком

12:36 29.11.2025
Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

Кабмін перерозподілив в 27 млн грн на реконструкцію та розвиток комплексу споруд Укрдержархіву

12:20 29.11.2025
Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

12:06 28.11.2025
Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років не набрала необхідні для розгляду голоси

13:41 27.11.2025
Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

17:57 24.11.2025
Комітет Ради звернеться до СБУ та Кабміну щодо повернення державі переданих до ЗАТ "Лукор" активів "Оріани"

Комітет Ради звернеться до СБУ та Кабміну щодо повернення державі переданих до ЗАТ "Лукор" активів "Оріани"

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

ОСТАННЄ

Зеленський разом з Макроном та Стармером говорили з Віткоффом, домовилися більше деталей обговорити особисто

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

Заява про захоплення окупантами Клинового під Костянтинівкою не відповідає дійсності" - 11 армійський корпус

Каллас: РФ винна Україні репарації, а тому "репараційний кредит" з основою росактивів – це українські гроші

Кабмін призначив виконавчу продюсерку "Суспільного" Мовшович заступницею міністра культури

Помер футболіст ФК "Динамо-Київ" Володимир Мунтян

Каллас про майбутні переговори Віткоффа у Москві: я боюся, що Україну знову будуть змушувати до поступок

ДТЕК у листопаді відновив електропостачання понад 3,5 млн абонентам у чотирьох областях та Києві

Макрон попросить Сі Цзіньпіна "вплинути" на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні – ЗМІ

Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА