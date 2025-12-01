Кабмін встановив спецціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Опалювальний сезон в Україні триває в надскладних умовах щоденних атак ворога по енергетиці. Підвищити енергетичну стійкість громад в таких умовах дозволяють нові обʼєкти децентралізованої генерації, зокрема — когенераційні установки. Вони можуть виробляти одночасно і тепло, і електроенергію, забезпечуючи децентралізацію і додаткову стійкість під час відключень", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, уряд на засіданні запровадив нові стимули і можливості для розвитку розподіленої генерації.

Вона розповіла, що Кабмін знизив ціну на природний газ до 19 тис. грн за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме протягом одного року.

"Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично", - додала вона.