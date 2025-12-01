Зеленський обговорив із Макроном перемовини заради закінчення війни

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Під час свого візиту до Парижа президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном перемовини заради закінчення війни та гарантії безпеки.

"Кілька годин говорили з Емманюелем. Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він додав, що зараз багато залежить від активності кожного лідера, а також анонсував сьогодні спілкування з іншими лідерами.