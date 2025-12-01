Інтерфакс-Україна
Події
11:47 01.12.2025

Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

1 хв читати
Фото: www.defensie.nl

Нідерланди оголосили про черговий пакет військової допомоги в рамках ініціативи PURL в розмірі EUR250 млн для підсилення протиповітряної оборони України, заявив у понеділок міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Ruben Brekelmans).

"Україна терміново потребує додаткової військової підтримки для протидії інтенсивним повітряним атакам Росії. Тому Нідерланди знову виділяють 250 мільйонів євро на поставки з американських запасів (PURL): засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для F-16 тощо. У ці вирішальні часи Україна може розраховувати на нашу підтримку!" – написав він у соцмережі Х у понеділок.

 

Теги: #україна #ппо #нідерланди

UKR.NET

