11:03 01.12.2025

Зеленський здійснить перший візит до Ірландії у вівторок - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 2 грудня, здійснить свій перший офіційний візит до Ірландії, повідомляє Sky News з посиланням на прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.

"Президента України супроводжуватиме перша леді Олена Зеленська, а також він зустрінеться з паном Мартіном, президентом Кетрін Конноллі та міністром закордонних справ Хелен МакЕнті", - повідомляє видання.

Окрім того, Зеленський проведе двосторонню зустріч з Мартином, разом вони відвідають церемонію відкриття Ірландсько-українського економічного форуму, який, "пропонує можливість дослідити потенціал для зміцнення бізнес-зв’язків, торговельних та інвестиційних зв’язків між Ірландією та Україною".

Теги: #візит #зеленський #ірландія

