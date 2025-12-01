Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 20 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 752 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Веселянці, Григорівці, Косівцеву, Гуляйполю, Залізничному, Добропіллю та Лугівському, а 408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Добропілля та Солодке.

Також 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Гуляйполю, Варварівці та Солодкому, а 318 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Крім того, надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.