Інтерфакс-Україна
Події
07:27 01.12.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 20 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 752 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Веселянці, Григорівці, Косівцеву, Гуляйполю, Залізничному, Добропіллю та Лугівському, а 408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Добропілля та Солодке.

Також 5 обстрілів із РСЗВ завдано по Малокатеринівці, Гуляйполю, Варварівці та Солодкому, а 318 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Крім того, надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:28 01.12.2025
Прокуратура розпочала розслідування обстрілів Херсонщини, унаслідок яких постраждали семеро цивільних

Прокуратура розпочала розслідування обстрілів Херсонщини, унаслідок яких постраждали семеро цивільних

18:39 30.11.2025
РФ за день здійснила понад 50 атак по Дніпропетровщині, є поранений

РФ за день здійснила понад 50 атак по Дніпропетровщині, є поранений

10:52 29.11.2025
Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

08:06 29.11.2025
На Дніпропетровщині внаслідок атак ворога постраждала 83-річна жінка, пошкоджено будинки та інфраструктуру - ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок атак ворога постраждала 83-річна жінка, пошкоджено будинки та інфраструктуру - ОВА

21:49 28.11.2025
Помер чоловік, поранений унаслідок удару російського дрона по автівці в Білозерці Херсонської області — ОВА

Помер чоловік, поранений унаслідок удару російського дрона по автівці в Білозерці Херсонської області — ОВА

19:46 28.11.2025
Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

08:07 28.11.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

07:35 28.11.2025
Окупанти атакували дронами два райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, одну поранено

Окупанти атакували дронами два райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, одну поранено

05:47 28.11.2025
Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

08:27 26.11.2025
У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

ВАЖЛИВЕ

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

ОСТАННЄ

1 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РФ розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів – СЗР

У Сумах відкрили цілодобові Пункти незламності на базі освітніх закладів

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

Трамп підтвердив зустріч Віткоффа з Путіним на цьому тижні

Трамп заявив, що в України "є деякі складні проблеми", зокрема корупція

Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

ДТЕК повністю повернув світло мешканцям Києва після суботнього обстрілу

Умєров доповів Зеленському про підсумки перемовин у Флориді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА