Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень ще на 10 напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 155 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру. Два бойових зіткнення тривають дотепер.

На слов’янському напрямку українські військові відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

Ворог 15 разів намагався вклинитися в українську оборону на костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Один бій ще триває.

На олександрівському напрямку українські оборонці зупинили 18 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. Ще один бій триває. Авіаудару противника зазнало Тихе.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів ворога зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве.

На оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населеним пунктам Веселянка, Лук’янівське, Григорівське.

На придніпровському напрямку ворог тричі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч. Під авіаударами ворога опинились Козацьке та Одрадокам’янка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jb8j1RuG2VLBxTgiQDz1GEbHtqXxermnz9XrtHTDJs4r951zJbPFgkNJkHHZBM6ql