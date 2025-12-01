Ворог втратив 104 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 104 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 57 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 70 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, два квадроцикли, одиницю спеціальної техніки, п’ять засобів зв’язку, 19 безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено 14 укриттів для особового складу.

Загалом протягом цієї доби на покровському напрямку агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.

