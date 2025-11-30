Інтерфакс-Україна
Події
19:28 30.11.2025

Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

1 хв читати
Фото: https://x.com/SergiyKyslytsya

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав "гарним початком" зустріч американсько-української делегацій на перемовинах у Флориді в неділю.

"Це був гарний початок поточної зустрічі. Дуже захоплива та поки що конструктивна. Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Чудове лідерство Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную ставлення @jaredkushner та те, як він викладає своє бачення", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, у неділю ввечері за київським часом розпочалися переговори між делегаціями України та США у Маямі, Флорида.

Державний секретар та радник з національної безпеки президента США Марко Рубіо виступаючи на початку переговорів із делегацією України у Флориді, заявив, що сподівається на "більший прогрес" у досягненні угоди, яка покладе край майже чотирирічній війні.

 

