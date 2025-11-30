Інтерфакс-Україна
Події
08:32 30.11.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 733 ворожі цілі

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 733 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 733 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 287 одиниць особового складу, з яких 173 – ліквідовано; 13 точок вильоту пілотів БпЛА; 6 танків; 14 бронемашин; 2 артилерійські системи; 10 мотоциклів; 103 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–29.11) знищено/уражено 22975 цілей, з них 8129 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

 

 

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

