Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

ЄС вкладе цього року 20 млн євро в зміцнення ППО Молдови, повідомила Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики оборони Кая Каллас на платформі X в суботу.

Таке рішення Євросоюзу було спричинене, як випливає зі слів Каллас, порушеннями повітряного простору Молдови російськими БпЛА.

"Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух. ЄС цього року інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни. Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії", - написала Каллас на X.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/1994841564208927138?s=20