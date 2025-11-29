Інтерфакс-Україна
Події
23:31 29.11.2025

Євросоюз інвестує 20 млн євро в ППО Молдови для протидії російським дронам - Каллас

1 хв читати

ЄС вкладе цього року 20 млн євро в зміцнення ППО Молдови, повідомила Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики оборони Кая Каллас на платформі X в суботу.

Таке рішення Євросоюзу було спричинене, як випливає зі слів Каллас, порушеннями повітряного простору Молдови російськими БпЛА.

"Порушення російськими безпілотниками повітряного простору Молдови є неприйнятними та ставить під загрозу цивільний повітряний рух. ЄС цього року інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни. Небо Молдови не може стати жертвою війни Росії", - написала Каллас на X.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/1994841564208927138?s=20

Теги: #молдова #ппо #єс #рф #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 29.11.2025
ГУР викрив й знищив мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною

ГУР викрив й знищив мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною

15:52 29.11.2025
Санду: безпілотники РФ знов порушили повітряний простір Молдови

Санду: безпілотники РФ знов порушили повітряний простір Молдови

11:47 29.11.2025
Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

07:41 29.11.2025
Польща підняла винищувачі та активувала ППО через російські удари по території України

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через російські удари по території України

23:44 28.11.2025
Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

20:44 28.11.2025
Віткофф, як очікується, відвідає Москву у першій половині наступного тижня, каже Пєсков

Віткофф, як очікується, відвідає Москву у першій половині наступного тижня, каже Пєсков

19:18 28.11.2025
Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

19:07 28.11.2025
Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

15:24 28.11.2025
СБС уразили три російські системи ППО за три дні

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

09:07 28.11.2025
ППО за ніч збила 63 з 72 ворожих БпЛА, є влучання на шести локаціях

ППО за ніч збила 63 з 72 ворожих БпЛА, є влучання на шести локаціях

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

Троє жителів Київської області, які постраждали внаслідок російських атак залишаються в лікарнях

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 0.5 до 3 черг

Роботи з розбору завалів та ліквідацію наслідків ворожих ударів по Києву завершено - ДСНС

Прем'єр Польщі назвав завданням НАТО протистояння Росії

На Зеленського чекають у Парижі 1 грудня - ТВ

Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА