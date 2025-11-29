Інтерфакс-Україна
Події
13:10 29.11.2025

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

1 хв читати
Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що очолювана секретарем РНБО України Рустемом Умєровим делегація вже вирушила на переговори до США.

"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що українська сторона продовжує докладати всіх зусиль для досягнення миру.

"Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", - зазначив президент.

Теги: #умєров #делегація_україни #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 29.11.2025
Зеленський провів нараду з Будановим

Зеленський провів нараду з Будановим

13:05 29.11.2025
Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

10:52 29.11.2025
Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

18:36 28.11.2025
Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

17:49 28.11.2025
Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

17:29 28.11.2025
Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

00:32 28.11.2025
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

21:48 27.11.2025
Зеленський призначив послом в Сербії екссекретаря РНБО Литвиненко

Зеленський призначив послом в Сербії екссекретаря РНБО Литвиненко

19:12 27.11.2025
"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

18:54 27.11.2025
Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

У Києві вже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки, 8 із них перебувають у лікарнях

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

ОСТАННЄ

Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

На НВМК за перші три місяці відбулося 185 поховань українських Захисників

В Києві внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження на 18 локаціях, постраждали 35 осіб – голова КМВА

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" рф в Чорному морі – джерело

На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів – Укргідрометцентр

Всі пожежі, які виникли в Києві внаслідок російського обстрілу, ліквідовані – Клименко

Вже 17% громад збільшили виплати на зарплати вихователям дитсадків - голова комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА