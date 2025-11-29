Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що очолювана секретарем РНБО України Рустемом Умєровим делегація вже вирушила на переговори до США.

"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що українська сторона продовжує докладати всіх зусиль для досягнення миру.

"Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", - зазначив президент.