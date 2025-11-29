Інтерфакс-Україна
03:13 29.11.2025

Заступник міністра закордонних справ обговорив у Польщі відбудову України, безпеку та підтримку української громади

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко перебував із робочим візитом у Польщі, під час якого обговорювали двостороннє співробітництво у сфері безпеки, післявоєнної відбудови, історичної та гуманітарної взаємодії, а також підтримку української громади в Польщі.

У межах поїздки Міщенко провів низку зустрічей із представниками польського уряду, зокрема в МЗС із заступником міністра Робертом Купецьким та в Канцелярії прем’єр-міністра із уповноваженим з питань відбудови України Павелом Ковалем. Сторони обговорили двостороннє оборонне партнерство, практичну участь Польщі у післявоєнному відновленні України, а також підготовку Конференції з відновлення України (URC2026).

В Міністерстві національної оборони Польщі Міщенко та заступник міністра Станіслав Взьонтек обговорили безпекову ситуацію в регіоні та актуальні потреби України у сфері безпекової взаємодії, зокрема протидії гібридним загрозам і дезінформації з боку Росії.

Окрему увагу під час візиту було приділено українській громаді у Варшаві, яка активно підтримує Збройні Сили України, допомагає переселенцям та протидіє російській дезінформації.

"Учасники обговорили роль діаспори у протидії російській дезінформації, просуванні українського наративу в польському інформаційному просторі, співпраці з місцевими інституціями та активній участі у формуванні громадської думки. Особливий акцент сторони зробили на волонтерському русі, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став ключовим елементом допомоги Збройним Силам України, евакуації цивільних, постачання гуманітарної допомоги та лікування поранених", - зазначено у повідомленні в Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1MFk34zLAo/?mibextid=wwXIfr

Теги: #польща #допомога #візит

