Інтерфакс-Україна
Події
23:07 28.11.2025

Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього

1 хв читати

Відставка керівника Офісу президента України Андрія Єрмака відбулася за день до його запланованої поїздки до Маямі для переговорів з командою президента США Дональда Трампа щодо мирного плану, передає портал Axios за інформацією двох українських чиновників.

"Двоє українських чиновників заявили, що відставка Єрмака надійшла за день до того, як він повинен був поїхати до Маямі для переговорів з командою президента Трампа про мирний план", - зазначено в повідомленні видання.

Натомість журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соціальній мережі Х зазначив: "Мені сказали, що Рустем Умєров все ще зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цими вихідними".

Джерела: https://www.axios.com/2025/11/28/zelensky-chief-staff-yermak-resign-scandal-corruption

https://x.com/christopherjm/status/1994497118590079433?s=46

Теги: #план #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 27.11.2025
Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

03:38 27.11.2025
Рютте відкидає можливість російського вето на вступ України до НАТО

Рютте відкидає можливість російського вето на вступ України до НАТО

02:10 27.11.2025
Частина республіканців у Конгресі США різко критикують план Трампа щодо України - ЗМІ

Частина республіканців у Конгресі США різко критикують план Трампа щодо України - ЗМІ

21:19 26.11.2025
Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

08:51 26.11.2025
Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

Україна готова до обговорення мирного плану США, але категорично відкидає обмеження армії, поступки територій і відмову від НАТО

08:21 26.11.2025
Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

20:35 25.11.2025
Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

Ердоган запропонував провести прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі

19:37 25.11.2025
Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

18:28 25.11.2025
Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

17:46 25.11.2025
Пріоритетом в торгових переговорах з ЄС наразі є промисловість – віцепрем’єр Качка

Пріоритетом в торгових переговорах з ЄС наразі є промисловість – віцепрем’єр Качка

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ОСТАННЄ

В КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ ТА РОБОТУ ППО

Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Відставка Андрія Єрмака

Трамп заявив про скасування 92% указів Байдена, підписаних через автопідпис

Сирський за підсумками поїздки на Харківщину: наші підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на ворога

Помер чоловік, поранений унаслідок удару російського дрона по автівці в Білозерці Херсонської області — ОВА

Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину

ВМС України: На аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт окупантів, місця зберігання ударних БпЛА та кілька об’єктів ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА