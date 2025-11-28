Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього

Відставка керівника Офісу президента України Андрія Єрмака відбулася за день до його запланованої поїздки до Маямі для переговорів з командою президента США Дональда Трампа щодо мирного плану, передає портал Axios за інформацією двох українських чиновників.

"Двоє українських чиновників заявили, що відставка Єрмака надійшла за день до того, як він повинен був поїхати до Маямі для переговорів з командою президента Трампа про мирний план", - зазначено в повідомленні видання.

Натомість журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соціальній мережі Х зазначив: "Мені сказали, що Рустем Умєров все ще зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цими вихідними".

Джерела: https://www.axios.com/2025/11/28/zelensky-chief-staff-yermak-resign-scandal-corruption

https://x.com/christopherjm/status/1994497118590079433?s=46