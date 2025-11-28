Інтерфакс-Україна
Події
17:34 28.11.2025

"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

1 хв читати
"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

НЕК "Укренерго" застосовуватиме 29 листопада заходи обмеження енергоспоживання в усіх регіонах протягом доби в тому самому обсязі, як і кілька останніх днів.

Графіки погодинних відключень вводитимуться з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – зазначив системний оператор у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у четвер-п’ятницю компанія також застосовувала погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Теги: #відключення_світла #субота

