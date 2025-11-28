Двоє цивільних загинуло внаслідок ударів російських fpv-дронів по селах Харківської області

У п'ятницю близько 8:30 ЗС РФ вдарили fpv-дроном по Караїчному (Чугуївський р-н Харківської обл.).

"Загинув 49-річний місцевий житель", - повідомляє пресслужба Харківської областної прокуратури.

Крім того, напередодні ввечері ворожий fpv-дрон поцілив у цивільний автомобіль у с. Графське. Загинув чоловік.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).