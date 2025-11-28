Інтерфакс-Україна
Події
13:56 28.11.2025

Двоє цивільних загинуло внаслідок ударів російських fpv-дронів по селах Харківської області

1 хв читати

У п'ятницю близько 8:30 ЗС РФ вдарили fpv-дроном по Караїчному (Чугуївський р-н Харківської обл.).

"Загинув 49-річний місцевий житель", - повідомляє пресслужба Харківської областної прокуратури.

Крім того, напередодні ввечері ворожий fpv-дрон поцілив у цивільний автомобіль у с. Графське. Загинув чоловік.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 28.11.2025
"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

02:37 28.11.2025
Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

09:20 27.11.2025
Двоє літніх людей постраждали внаслідок обстрілу Старого Салтова

Двоє літніх людей постраждали внаслідок обстрілу Старого Салтова

12:35 26.11.2025
На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

12:57 25.11.2025
Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

09:25 25.11.2025
Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

17:58 24.11.2025
На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

10:05 24.11.2025
Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинула жінка, ще одна поранена

Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинула жінка, ще одна поранена

00:40 24.11.2025
Поромному комплексу "Орлівка" на відновлення після обстрілу РФ потрібно від кількох днів до кількох тижнів

Поромному комплексу "Орлівка" на відновлення після обстрілу РФ потрібно від кількох днів до кількох тижнів

11:10 22.11.2025
У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

ОСТАННЄ

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

У Резерв+ з’явилась відстрочка для військовозобов’язаних, у яких один із батьків має інвалідність

Єврокомісія: Розслідування свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні мають можливість функціонувати

Росію не обрано до Ради Міжнародної морської організації – Сибіга

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

Людину поранено через ворожу атаку на Суми, пошкоджено критичну інфраструктуру – ОВА

Посадовці приватної компанії підозрюються у привласненні 15 млн грн під час продажу запчастин до бронетехніки

Київ утримує статус найстабільнішої локації для розвитку інвестиційних орендних проєктів - думка

В Україні в суботу майже без опадів, у неділю на заході та півдні – невеликі дощі, вночі та вранці – туман

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА