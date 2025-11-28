Інтерфакс-Україна
Події
11:43 28.11.2025

Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

2 хв читати
Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських державних активів для фінансування України може поставити під загрозу шанси на укладення потенційної мирного угоди, повідомляє Reuters.

"Поспішне просування запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект у вигляді того, що ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди", – зазначив Де Вевер у листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Згідно з планом, запропонованим фон дер Ляєн, заморожені активи російського центрального банку в Європі будуть надані Україні в позику, щоб Київ міг використовувати їх для оборони та потреб регулярного бюджету.

Підтримка Бельгією цього плану має вирішальне значення, оскільки активи, які ЄС сподівається використовувати, знаходяться у володінні бельгійської фінансової установи Euroclear.

На саміті минулого місяця лідери ЄС намагалися домовитися про план використання 140 мільярдів євро заморожених російських суверенних активів в Європі як позики для Києва, але не змогли забезпечити підтримку Бельгії.

Лист надійшов у той час, коли Комісія, виконавчий орган ЄС, готується розглянути занепокоєння Бельгії у проекті законодавчих пропозицій щодо використання заморожених активів, які, за словами чиновників ЄС, можуть бути представлені в п'ятницю або у вихідні.

Де Вевер заявив, що Бельгія ще не бачила "жодних пропозицій щодо юридичної формулювання від Комісії".

Європейська Комісія не відразу відповіла на запит про коментар.

Комісія сподівається, що ЄС зможе дійти згоди з цього питання на наступному саміті лідерів блоку, який відбудеться 18-19 грудня.

Раніше цього місяця фон дер Ляєн запропонувала альтернативні варіанти фінансування України, дефіцит фінансування якої наступного року значно збільшиться.

Однак вона продовжує зосереджуватися на плані щодо заморожених активів, який вперше представила у вересні, з огляду на те, що багато держав-членів ЄС виступають проти збільшення боргу.

"На мій погляд, запропонована схема репараційних позик є в корені неправильною. Такі активи були предметом рішень під час післявоєнних розрахунків, зазвичай в контексті військових репарацій з боку сторони, що програла", – заявив Де Вевер, додавши, що історично під час війни іммобілізовані активи ніколи не використовувалися.

Де Вевер також повторив свою стурбованість щодо можливих російських заходів у відповідь та перспективи значних фінансових претензій до Бельгії та Euroclear, про які Москва вже заявляла.

Бельгія раніше заявляла, що інші країни, які мають російські активи, включаючи Канаду, Японію, Велику Британію та США – всі члени "Групи семи" – також повинні бути включені в цю схему.

Теги: #бельгія #росактиви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 17.11.2025
Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

10:07 16.11.2025
Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

09:17 14.11.2025
Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

Свириденко закликала Європу використати заморожені російські активи для підтримки України

17:57 12.11.2025
У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

18:56 11.11.2025
11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

11.11.1918, 11 година ранку: дві хвили мовчання, вінки з червоних маків і маки на одязі – у бельгійському Іпрі вшанували пам'ять загиблих

10:48 08.11.2025
Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

13:52 07.11.2025
Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

Брюссель скасував видачу росіянам багаторазових віз

10:02 07.11.2025
ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

15:12 06.11.2025
Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

10:26 06.11.2025
Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Зеленський: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

ВАЖЛИВЕ

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

ОСТАННЄ

УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

В управління АРМА передане майно колишнього найманця ПВК "Редут", який воює проти України

У Москві масово фіксуються відключення інтернету – ЦПД

Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років не набрала необхідні для розгляду голоси

Генштаб повідомив про чергове ураження Саратовського НПЗ, сховищ БпЛА на аеродромі "Саки" та низки інших об’єктів

Бережна обговорила з представниками ARTE France запуск україномовної версії платформи

Програма "єЯсла" запуститься з 2026р, а програма "єСадок" запрацює у 2028р - Мінсоцполітики

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала теракти на заході України

Качка про діалог з Угорщиною щодо нацменшин: розбіжностей по суті немає, є лише дискусія про механізми

Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА