11:03 28.11.2025

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала теракти на заході України

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала трьох учасників російської агентурної мережі, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв (СВП) для терактів на заході країни.

За матеріалами справи, завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини.

"Після вербування неповнолітніх, окупанти використовували їх "втемну" під виглядом виконання кур’єрських замовлень… всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків". За обіцянку "швидкого підробітку" вони облаштовували схованки з комплектуючими до СВП, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів", - повідомили у Телеграмі української спецслужби.

За даними розслідування, неповнолітня отримала від куратора з РФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою "адресою". При цьому рашисти запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними "радіоантенами".

"Інший фігурант – мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини, замаскував їх у коробки з-під соку та заклав у нову схованку. Далі 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів ще на початковому етапі підривної діяльності, задокументувала кожного з них і завчасно нейтралізувала ворожі схрони.

Нині триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти нашої держави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

