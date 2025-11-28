Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю заявив, що вирушає до Москви, РФ.

"Прямую до Москви", - написав Орбан у соцмережі Фейсбук.

Він наголосив на важливості цієї поїздки на тлі необхідності "енергетичної безпеки та доступних низьких цін на електроенергію".

За словами угорського прем'єра, на переговорах із Володимиром Путіним буде, ймовірно, порушено й українське питання. "Навряд чи можна цього уникнути", - наводить слова Орбана представник уряду Угорщини Золтан Ковач у соціальній мережі X.

Орбан зазначив, що обговорить постачання енергоносіїв із РФ на найближчі місяці.

"Тепер нам просто потрібні нафта і газ, і ми можемо купувати це в Росії. Я прямую туди, щоб бути впевненим, що Угорщина буде забезпечена енергією взимку і наступного року, до того ж - за доступними цінами", - процитував Ковач Орбана.