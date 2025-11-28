Інтерфакс-Україна
08:07 28.11.2025

Під ворожим обстрілом опинилися 20 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 400 обстрілів по 20 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 460 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Веселянці, Григорівці, Новому Полю, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому та Воздвижівці, а 227 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Затишшя, Варварівку та Добропілля.

Також 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Варварівки та Добропілля, а 218 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Солодкого, Варварівки та Добропілля.

Крім того, надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, господарчих споруд, техніки та об’єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

