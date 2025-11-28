На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

З початку доби четверга на фронті відбулося більше 200 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 231 боєзіткнення. Загарбники завдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1727 дронів-камікадзе та здійснили 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські військові відбили вісім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб, та здійснив 121 обстріл.

На південно-слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

На куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення досі триває.

На лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 29 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставок, Дробишевого, Олександрівки. Наразі українські захисники відбивають атаки противника у дев’яти локаціях.

На слов’янському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного. Одне боєзіткнення досі триває.

На краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі Часового Яру та в напрямку Бондарного, одне з яких досі триває.

На костянтинівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у напрямках Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр. Одне боєзіткнення в даний час триває.

Від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 58 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат.

"Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 150 окупантів, з яких 108 — безповоротно. Наші захисники знищили бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки та два укриття окупантів, також уразили дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 12 укриттів для особового складу ворога", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку Олексіївки.

На гуляйпільському напрямку українські оборонці зупиняли 16 спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.

На оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового. Ще один бій триває.

На придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Придніпровському.

