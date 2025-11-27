Інтерфакс-Україна
Події
20:22 27.11.2025

Уряд працюватиме над доступом ветеранів з інвалідністю до іспитів на водійські права - Свириденко

2 хв читати
Уряд працюватиме над доступом ветеранів з інвалідністю до іспитів на водійські права - Свириденко
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Уряд працюватиме над питанням доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме близько 5–6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам наради з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій.

За її словами, на зустрічі було домовлено, що Міністерство у справах ветеранів разом із ветеранськими громадськими організаціями проведе обговорення з Міністерством охорони здоровʼя та Міністерством економіки щодо пропозицій у сферах здоров’я та працевлаштування.

"Окремо візьмемо в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах — із залученням МВС", - розповіла премʼєр.

Як повідомлялося, 10 листопада Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Зазначається, що починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнаннявласних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію. Раніше міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова агентству "Інтерфакс-Україна" розповіла, що в програмі буде вимога, що учасники повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом.

