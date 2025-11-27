"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" застосовуватиме 28 листопада цілодобові заходи обмеження споживання в усіх регіонах України.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначив системний оператор.

Графіки погодинних відключень вводитимуться з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг, а для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.

Як повідомлялося, у четвер та середу компанія також застосовувала погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг.