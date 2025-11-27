Інтерфакс-Україна
Події
17:46 27.11.2025

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, підтримку України та посилення тиску на Росію.

"Переговори щодо мирного плану для України відбуваються один за одним. Зроблено позитивні кроки. Я щойно обговорив це по телефону з президентом Зеленським. Ми бачимо, що напади Росії тривають щоденно. Ми говорили про необхідність для Європи посилити тиск на Росію, забезпечити, щоб Україна могла вистояти в боротьбі, і щоб постачання енергії залишалося на належному рівні. Для цього необхідно, щоб Україна, Європа та США продовжували діяти спільно", - написав він у соцмережі Х у четвер.

Схофф зазначив, що незмінною метою його уряду є продовження фінансової, військової та політичної підтримки України.

"Тому незмінним завданням цього уряду є продовження фінансової, військової та політичної підтримки України. Просто тому, що бої тривають щодня. А також для того, щоб президент Зеленський мав якомога сильніші позиції за столом переговорів. Це єдиний шанс наблизитися до тривалого миру і покласти край рокам війни та руйнувань", - наголосив він.

