Події
09:31 27.11.2025

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 126 людей, у тому числі 20 дітей

За минулу добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 20 дітей, повідомив у четвер начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зокрема у Краматорську поранено 2 людини. В Іверському Новодонецької громади поранено людину. У Дружківці загинула людина, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 нежитлові будівлі; у Торському поранено людину, пошкоджено будинок, у Слов’янську пошкоджено 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і крамницю, написав Філашкін у телеграм-каналі.

